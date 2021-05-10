Şırnak'ta İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
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Şırnak'ta İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

Şırnak'ta İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşları düzenledikleri eylemle İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını protesto etti.

ŞIRNAK'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşları düzenledikleri eylemle İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını protesto etti.

İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları, Şırnak'ta protesto edildi. Çeşitli sivil toplum kuruluşları öncülüğünde akşam saatlerinde Ömer Kabak Meydanı'nda toplanan kalabalık, 'Mescid-i Aksa onurumuzdur' 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, Filistinlilerin sesi olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Yılmayacağız, usanmayacağız. Orada, insanlığın haremine yapılan saldırıya karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız.  Bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz. Bakınız bir Filistinli çocuğun gözünden düşen bir damla bugün insanlığın bütünü için Nuh tufanı hükmündedir. Hepimizi kurtaracak Nuh'un gemisi ise İsrail'e karşı dirayet, Filistin'de, Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da adalet için mücadeledir. Bunun yolu da hükmü de bellidir, adı Filistin başkenti Kudüs, manevi zemini Mescid-i Aksa olan bağımsız ve özgür bir devlettir. Siyonizm'in bilindik illüzyonlarına aldırış etmeden, kapitalizm ve emperyalizmin sığınağı söylemlerin tazyikine kapılmadan bu kutlu mücadele devam edeceğiz" dedi.

 


Şırnak'ta İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Şırnak'ta İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Şırnak'ta İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Şırnak'ta İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Şırnak'ta İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Şırnak'ta İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Şırnak'ta İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Şırnak'ta İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Şırnak'ta İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
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