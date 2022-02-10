Şırnak'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde geçen hafta iki aile arasında başlayan husumet, uzamadan barışla sonuçlandı.

Cizre ilçesinde geçen hafta Şık ve Gökalp aileleri arasında çıkan kavgadan ötürü yaşanan gerginlik sona erdi. Cizre Tayyan aşireti liderlerinden Abdullah Aşam, Şık ve Gökalp ailelerinin ileri gelenleri Adnan Şık ve Halit Gökalp'in önderliğinde aile bireylerini barıştırdı. Adnan Şık'ın evinde düzenlenen barış merasiminde konuşan Tayyan aşireti liderleri Aşam, "Bölgemizde huzur ve kardeşlik her daim hakim olsun. Bu tatsız olayı da bizlerin aracılığıyla tatlıya bağlayan her iki aileye teşekkür ediyorum. Bu tür tatsızlıkların büyütülmeden barış ile kapatılması temennimizdir" dedi.

Aileler, aracılara teşekkürlerini ileterek barış içinde kalacaklarını belirtti. - ŞIRNAK