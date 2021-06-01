Şırnak'ta esnafların 'Yeni normalleşme' hazırlıkları başladı

Şırnak'ta esnafların 'Yeni normalleşme' hazırlıkları başladı Türkiye'de olduğu gibi Şırnak'ta da bugünden itibaren yeni kademeli normalleşme süreci başladı.

Şırnak'ta esnafların 'Yeni normalleşme' hazırlıkları başladı

ŞIRNAK - Türkiye'de olduğu gibi Şırnak'ta da bugünden itibaren yeni kademeli normalleşme süreci başladı. Uzun süredir kapalı olan işletme sahipleri, sabah erken saatlerde iş yerlerini temizleyip açarak müşteri beklemeye başladı.

Şırnak'ta korona virüs salgını nedeniyle içeri müşteri kabul edemeyen, sadece paket veya gel-al servisi yapan lokanta ve restoranlar, açıklanan normalleşme takvimi ile birlikte müşteri almak için hazırlıklarına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından duyurduğu haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimiyle ilgili işletme sahipleri iş yerlerini açtı, hazırlıklarını tamamladı ve müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Müşterilerini çok özlediklerini ifade eden kafe işletmecisi Orhan Yıldız, salgın döneminin kendileri ve müşteriler açısından zor geçtiğini söyledi. Yıldız, "Yaklaşık 6 aydır kapalı olan kafemiz bugün itibariyle açmaya başlıyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. 6 aydır çok büyük zorluklar çektik esnaf olarak. Çalışanlar zorluk çekti. Açıklanan kararda sabah 07.00 ile gece 21.00 arasında açık olacakmış. Biz bu süre zarfını az buluyoruz. Biz yetkililerden bu süre zarfının uzatılmasını istiyoruz. Mesaiden sonra memurlar ancak gelebiliyorlar. Bizim iş yeri yoğunluğu da gece başlıyor. Bu yüzden bu sürenin uzatılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit