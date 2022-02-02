Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı

İhlas Haber Ajansı, Serdar Gükçe - Güncel
 - Güncelleme:

Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı Şırnak'ta eksi 21 derecenin altında buz gibi suda yaz-kış demeden balık avlıyorlar.

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı

ŞIRNAK - Şırnak'ta eksi 21 derecenin altında buz gibi suda yaz-kış demeden balık avlıyorlar.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Habur Çayı, kış aylarında buz gibi suda, hava sıcaklığının eksi 21 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar, serpmelerle balık avına çıkıyor. Kilosunu 25 liradan satarak geçimini sağlayan yöre halkı, soğuk havalara aldırış etmeden giydikleri tulumlar sayesinde 2 metreyi bulan derinliklerde alabalık avlamaya çalışıyor.

Yaz-kış balık avlayarak geçimini sağlayan Mehmet Gükçe, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Günyüzü ve Başaran köyleri arasındaki mevkiinde balık avlamaya çalıştıklarını söyledi. Bazen kilolarca balık tutuklarını, bazen de hiç balık tutmadıklarını ifade eden Gükçe, "Soğuk bir hava var. Kar yağmış, ara sıra geliyoruz balık tutuyoruz. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Balık çok azalmış." dedi.

Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı

Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı

Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Güncel

Beytüşşebap, Şırnak, Habur, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title