Şırnak'ta ekipler, Nisan ayında 5 metre kar ile mücadele ediyor

Şırnak'ta ekipler, Nisan ayında 5 metre kar ile mücadele ediyor Şırnak'ın Uludere ilçesinde karla mücadele ekipleri, Nisan ayı olmasına rağmen yüksek kesimlerde 5 metre karda yol açma çalışmalarına devam ediyor.