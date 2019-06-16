Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi - Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın babaevi

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehidin, ilçeye bağlı Yıprak Köyü'ndeki baba ocağına giden Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve askeri yetkililer, beraberlerindeki sağlık görevlileriyle aileye şehadet haberini iletti.

Oğullarının şehadet haberini alan anne Yeter ve baba Hayrullah Evran, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin, evli ve iki çocuğu olduğu bildirildi.

Şehit Evran'ın, bir süre önce tayininin çıktığı ve yaklaşık bir ay sonra Ankara'da göreve başlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA