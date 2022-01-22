Şırnak'ta 5 saat süren hasta kurtarma operasyonu

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu

ŞIRNAK - Şırnak'ta 5 saatlik hasta kurtarma operasyonunda 55 yaşındaki vatandaş mahsur kaldığı köyden hastaneye ulaştırıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde rahatsızlanan 55 yaşındaki Lezgin Alim isimli bir vatandaşın bilgisi üzerine Beytüşşebap ilçe Özel İdare ve 112 acil sağlık ekipleri seferber oldu. Ekipler, ilçe merkezinden 45 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek rakımlı dağ köyüne ulaşmak için 5 saat boyunca karla mücadele etti. Kapalı köy yolunu açmak ve hastaya ulaşmak için zamanla yarışan ekipler, çığ riskine rağmen hastaya 5 saatlik bir çalışma sonrası ulaştı. Akciğer hastası ve nefes yetmezliği yaşayan vatandaş, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sedye ile ambulansa taşınarak Beytüşşebap Devlet Hastanesine ulaştırdı. Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(SRD-AKK-Y)