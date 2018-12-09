Şırnak Silopi'de Sabah Namazında Çorba İkramı

Silopi'de sabah namazında çorba ikramı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması etkinliğinde, vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı.

TÜGVA tarafından gerçekleştiren sabah namazı buluşması etkinliği, Silopi Çarşı Camii'nde yapıldı. Sabah namazının kılınmasının ardından Silopi İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, cami cemaati ile sabah namazının önemi hakkında sohbet yaptı. Daha sonra etkinliğe katılanlara da sıcak çorba ikramı yapıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlardan Cemal Sansur, Sabah namazına kalkan bir toplum Mehmet Akif Ersoy'un deyimi ile 'o toplum kurtulmuştur.' Tek başına kılınan namaz ile cemaat namazı arasındaki fark bambaşkadır. Burada o manevi oksijeni teneffüs etmek apayrı bir zevktir. Bu işi düzenleyenlerden Allah razı olsun dedi.

TÜGVA Silopi İlçe Temsilcisi Fırat Haşimoğlu da etkinlik ile ilgili bilgi vererek, Türkiye Gençlik Vakfı olarak ülkemizin 81 il 404 ilçesinde aynı anda teşkilat olarak sabah namazında buluştuk. Belirttiğimiz camide sohbetimizi yaptık. Çorba ikramımız oldu. Allah katılımcılardan razı olsun. İnşallah bunu ileriki zamanlarda daha yaygın bir şekilde etkinliğimizi düzenleriz. Allah kaybolan kültürümüzü canlandırmayı nasip etsin diye konuştu.