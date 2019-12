Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına "Operasyonda Mükemmellik Ödülü"

17.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:44

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Türk Hava Yolları (THY) tarafından "Operasyonda Mükemmellik Ödülü"ne layık görüldü.



Havalimanında düzenlenen törene THY Yer İşletme Başkanı Murat Sami Yüzbaşı, Dış İstasyonlar Koordinasyon Müdürü Muhammed Sait Dağbakan, THY Bölge Müdürü Yusuf Dilberoğlu ve Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, havalimanı personeli, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

THY ve uçuşlara verdiği desteklerden ötürü Havalimanı Müdürü Şükrü Benek'e THY Yer İşletme Başkanı Murat Sami Yüzbaşı tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Törende konuşan Benek, her gün yüzlerce, her ay binlerce insana en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirterek, her ay binlerce kişinin seyahat etmek için tercih ettiği havalimanında personelin büyük bir özveri ile görev yaptığını belirtti.

Ödüle layık görülmelerine katkı sunan personeli kutlayan Benek, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nı bu ödüle layık gören THY yönetimine de teşekkür etti.

Kaynak: AA