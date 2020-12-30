Şırnak'ın neyi meşhur? Şırnak'ın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Şırnak'ın nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Şırnak'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Şırnak'ta yenilebilecek yemekler nelerdir? Şırnak'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Şırnak'ın en meşhur yemekleri, Şırnak'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Şırnak'ın neyi meşhurdur, Şırnak'ın nesi meşhur? Şırnak'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

ŞIRNAK'IN NEYİ MEŞHUR?

Şırnak ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kutlık

Serbidev

Perde Pilavı

Kipe

Bırınzer

Şımşıpe

Beytüşşebap çorbası

İçli köfte

Cizre aşı

Survaz

Hekehaşandi

Şımşipe

Fıreydin

Beytüşşebap çorbası

Fıreydin

Serbidev, Kutlık

Perde pilav

Kipe

Mumbar

İçli köfte

Cizre aşı

Şırnak'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.