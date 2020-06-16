Şırnak'ın Cizre ilçesinde esnaf, korona virüsün yayılmasını önlemek için bir haftalığına kepenk...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şırnak'ın Cizre ilçesinde esnaf, korona virüsün yayılmasını önlemek için bir haftalığına kepenk...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde esnaf, korona virüsün yayılmasını önlemek için bir haftalığına kepenk kapattı Şırnak'ın Cizre ilçesinde artan korona virüs vakalarına karşı esnaf, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bir hafta boyunca kepenk kapatma kararı aldı.

16.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:43

Şırnak'ın Cizre ilçesinde esnaf, korona virüsün yayılmasını önlemek için bir haftalığına kepenk kapattı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde artan korona virüs vakalarına karşı esnaf, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bir hafta boyunca kepenk kapatma kararı aldı.

Türkiye genelinde 1 Hazirandan itibaren normalleşme süreci başlarken Cizre ilçesinde artan korona virüs vakaları nedeni ile esnaf, salgının kontrol altına alınmasına destek vermek amacıyla kepenklerini kapattı.

Korona virüs salgınının ilçe genelinde hızla yayılmasından dolayı kuyumcular esnafı olarak kepenk kapatma kararı aldıklarını belirten Cizre Kuyumcular Derneği Başkanı İhsan Güneş, ilçede her geçen gün korona virüs vakalarında artış yaşandığını söyledi. Güneş, "Biz esnaf olarak cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğunu azaltmak, halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla kepenk kapatma kararı aldık. Bu kararı almamızdaki amacımız salgının yayılmasını önlemek, insanların tedbir almasını sağlamak ve salgının kontrol altına alınmasına katkıda bulunmaktır. Cizre'de faaliyet gösteren bütün STK, oda ve derneklerden ricamız bu duyarlılık içerisinde ellerini taşın altına koyup ilçe esnafına destek vererek bu salgının biran önce kontrol altına alınmasını ve vatandaşların sağlıklı günlere ulaşmasına katkıda bulunmalarıdır" dedi.

"Salgının yayılmasını önlemek amacıyla kepenk kapattık"

Cizre esnafından Ahmet Ünal ise, ilçede korona virüs vaka sayılarının her geçen gün arttığını söyledi. Ünal, "Biz esnaflarda bu sayıyı minimum seviyeye düşürmek ve caddedeki yoğunluğu azaltmak adına önce sosyal medya üzerinden karar aldık sonrada bu kararımızı hayata geçirerek kepenk kapattık. Bununla birlikte Kuyumcular Derneğine bağlı kuyumcu esnafı da kepenk kapatarak bizlere destek oldu. Bu vesile ile insan sağlığını düşünüp, salgının yayılmasını önlemek amacıyla kepenk kapatan bütün esnafımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın da maske takıp sosyal mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz. Halk sağlığı her şeyin başında geliyor" diye konuştu.

"Herkes birlikte hareket ederse salgın kontrol altına alınabilir"

Korona virüs salgınının Şırnak merkez ve ilçelerinde bayramdan önce artış göstermeye başladığını belirten Şırnak Süt ve Süt Üreticileri Başkanı Behmen Yılmaz da herkesin birlikte hareket ederek korona virüs salgınını kontrol altına alınabileceğini söyledi. Yılmaz, "Salgına karşı tedbir amaçlı kepenk kapatan esnafa herkesin elini taşın altına elini koyarak destek vermesi lazım. Bu vakaların azalması, insanların sağlığına kavuşması için hangi tedbirler varsa alalım, verilen kararlara uyarak maske ve sosyal mesafeye de dikkat edelim" şeklinde konuştu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde esnaf, korona virüsün yayılmasını önlemek için bir haftalığına kepenk...

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit...
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu
Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem...
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, "Bana bir şey olmaz" düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Ateş Kadın Twitter
Şu an buradasınız: Şırnak'ın Cizre ilçesinde esnaf, korona virüsün yayılmasını önlemek için bir haftalığına kepenk... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 20:43:49. #1.15#
title