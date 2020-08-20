ŞIRNAK Habur Sınır Kapısı'nda temassız ticaret sona erdi
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ŞIRNAK Habur Sınır Kapısı'nda temassız ticaret sona erdi

Habur Sınır Kapısı'nda temassız ticaret sona erdiŞIRNAK'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda temassız ticaret dönemi sona erdi.

ŞIRNAK Habur Sınır Kapısı'nda temassız ticaret sona erdi
20.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:09

Habur Sınır Kapısı'nda temassız ticaret sona erdi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda temassız ticaret dönemi sona erdi.

Irak'a açılan 2 gümrük kapısından biri olan Habur Sınır Kapısı, 1 Mart günü koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çift yönlü geçişe kapatıldı. Ticaret Bakanlığı'nca Habur Sınır Kapısı ile Irak'taki İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasındaki tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimleri temassız yapılmaya başlandı. Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasının ardından 4 Haziran günü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Habur Sınır Kapısı ile İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda temassız ihracatın sona erdiğini, belirterek, sınır kapılarında yük taşımacılığına açıldığını açıkladı. Bu kararın ardından Irak bölgesindeki Halil İbrahim Gümrük Kapısı'nda da dün akşamdan itibaren temassız ticaret döneminin sona erdiği duyuruldu.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu üyesi Şebap Taşkın, temassız ticaretin sona ermesiyle ihracatın daha sağlık bir şekilde yapılacağını ifade ederek, "1 Mart'ta başlayan temassız ticaret dün akşam 19: 00 itibari ile sona erdi. Bizim Türk şoförlerimiz kendi araçlarını Irak'a götürüp rahatlıkla yükünü boşaltıp geri dönebilecektir. Bu şekilde ihracatımızı daha aktif ve sağlıklı yapabileceğiz" dedi.

Karardan memnun kaldıklarını anlatan TIR sürücüsü Metin Arslan, "6 aydan sonra ilk defa gidiyoruz. Kendi aracımızla gidip kendi yükümüz kendimiz boşaltıp tekrar Türkiye'ye döneceğiz. Kendi aracımızla gitmek çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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