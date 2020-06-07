ŞIRNAK Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 2 kardeşten biri öldü, diğeri kayıp
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ŞIRNAK Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 2 kardeşten biri öldü, diğeri kayıp

Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 2 kardeşten biri öldü, diğeri kayıpŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Ahmet Ercan (34) öldü, kardeşi Hakan Ercan (22) ise aranıyor.

07.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:50

Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 2 kardeşten biri öldü, diğeri kayıp

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Ahmet Ercan (34) öldü, kardeşi Hakan Ercan (22) ise aranıyor.

Olay, öğle saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Kurtuluş köyü mevkisinde meydana geldi. Bölgede piknik yapan Ahmet ve Hakan Ercan kardeşler, serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi. Bir süre nehirde yüzen kardeşler, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Olay yerine yakın bir kum ocağında çalışan işçiler, nehirde çırpınan iki kişiyi fark etmesi üzerine kurtarma çalışması başlattı. Sağlık görevlileri, jandarma ekiplerini de ihbarda bulanan işçiler, Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Ahmet Ercan'ı sudan çıkardı. Ercan, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ercan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Dicle Nehri'nin akıntısına kapılan Hakan Ercan'a ulaşmak için Cizre Belediyesi bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve AFAD görevlileri çalışma başlattı. Ekiplerin, arama ve kurtarma çalışması sürerken, nehir kıyısında bekleyen Ercan kardeşlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

ŞIRNAK Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 2 kardeşten biri öldü, diğeri kayıp

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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