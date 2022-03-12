Şırnak, Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 292 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Haberler

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Şırnak, Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 292 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

AA - Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak, Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 292 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Şırnak, Bingöl ve Elazığ'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 292 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

BİNGÖL (AA) - Şırnak, Bingöl ve Elazığ'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 292 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Şırnak'ta dün akşamdan bu yana merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkezde 3 köy, 1 mezra ile Uludere ilçesinde 2 köy, 1 mezra ve Beytüşşebap ilçesinde 9 köy ve 3 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri ana arterleri açık tutmak için yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 25, Adaklı'da 32, Genç'te 31, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 3, Yedisu'da 5 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışından dolayı ilçelerden Alacakaya'da 3, Arıcak'ta 3, Baskil'de 6, Maden'de 9, Keban'da 3, Palu'da 28, Karakaçan'da 19, Kovancılar'da 7 ve Sivrice'de 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Elazığ, Bingöl, Şırnak, kar, Güncel, Haberler

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