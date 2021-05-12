Şırnak Belediye Başkanı Yarka, bazı dar gelirli vatandaşların marketlere olan borcunu ödedi
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Şırnak Belediye Başkanı Yarka, bazı dar gelirli vatandaşların marketlere olan borcunu ödedi

Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Ramazan Bayramı öncesinde, bazı dar gelirli vatandaşların marketlere olan borçlarını ödedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Ramazan Bayramı öncesinde, bazı dar gelirli vatandaşların marketlere olan borçlarını ödedi.

Kentteki toplam 30 marketi gezen Yarka, veresiye defterinden borçlarını ödemekte zorluk yaşayan dar gelirli vatandaşları belirledi.

Bu vatandaşların borçlarını ödeyen Yarka, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram öncesinde, belediye yöneticileri ve hayırsever vatandaşların ortak katkılarıyla ödemeleri yaptıklarını söyledi.

"Bu desteği kendi şahsi imkanlarımız dahilinde yaptık. Belediye olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız. Tam kapanma döneminde çalışamayan evde oturan vatandaşlarımız oldu. Hepimiz için çok zor bir süreç." diyen Yarka, salgının herkesi etkilediğini belirtti.

Salgınla mücadele için evden çıkılmaması gerektiğini kaydeden Yarka, salgını kısa sürede birlik beraberlik içerisinde atlatacaklarına inandığını aktardı.

Vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Yarka, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızla istişare ettik ve bu durumu da göz önünde bulundurarak bir nebze destek olacağını düşündük. İnşallah yerini bulmuştur. Vatandaşımıza en güzel hizmeti vermeye devam edeceğiz."

Yarka, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 4 bin aileye de gıda kolisi dağıttıklarını sözlerine ekledi.

Şırnak Belediye Başkanı Yarka, bazı dar gelirli vatandaşların marketlere olan borcunu ödedi
Şırnak Belediye Başkanı Yarka, bazı dar gelirli vatandaşların marketlere olan borcunu ödedi
Şırnak Belediye Başkanı Yarka, bazı dar gelirli vatandaşların marketlere olan borcunu ödedi
Şırnak Belediye Başkanı Yarka, bazı dar gelirli vatandaşların marketlere olan borcunu ödedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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