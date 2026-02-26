Haberler

Imannoor Şal boykot listesinde mi?

Imannoor Şal boykot listesinde mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ile bağlantılı markalara yönelik boykotlar sürüyor. Türkiye'de tesettür modasında adından ettiren Imannoor da boykot çağrısı yapılan markalar arasında yer alıyor. Çok sayıda Influencer tarafından markanın reklamı yapılmaya devam edilirken, konu tüketici için belirsizliğini koruyor.

İsrail ile bağlantılı markalara yönelik boykot çağrıları devam ederken, tesettür modasında adından söz ettiren Imannoor da sosyal medyada tartışma konusu oldu. Uzun süredir Influencer iş birlikleriyle öne çıkan ve televizyon dizilerine sponsor olan marka hakkında, İsrail ile ticari ilişkisi bulunduğu iddiası ortaya atıldı. Bu iddialar sonrası çok sayıda kullanıcı, “Imannoor boykot listesinde mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

IMANNOOR BOYKOT LİSTESİNDE Mİ?

Boykot listesinde yer alan Imannoor'un İsrail ile ticari iş birliği içinde olduğu öne sürüldü. Çok sayıda Influencer tarafından markanın reklamı yapılmaya devam edilirken bu durum tüketiciler için belirsizliğini koruyor. Öte yandan; marka düzenlediği Filistin temalı defile ve ürünlerinin fiyatlarıyla tepki toplamıştı.

MARKADAN AÇIKLAMA

Imannoor, iddiaların ardından resmi bir açıklama yayımladı. Marka açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Saygıyla ifade etmek isteriz ki; şirket değerlerimize aykırı ve kabul edilemez olan, asılsız iftiraların devam ettirilmeye çalışıldığına üzülerek şahit olmaktayız. Yapılan paylaşımlar tamamen yalan ve yanlış olup bu tür paylaşımlara kesinlikle itibar edilmemesini önemle arz ederiz. Markamıza gerçek dışı, kasıtlı ve organize bir şekilde yapılan bu saldırılara karşı yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.” Marka, İsrail ile ticari bağlantı iddialarını reddetti. 

IMANNOOR KİMİN?

Imannoor’un, bünyesinde birçok holding bulunduran ve ana faaliyet alanı çelik ticareti olan Çolakoğlu Metalurji’ye ait olduğu biliniyor. Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan şirketin moda sektöründeki yatırımı da bu marka üzerinden yürütülüyor.

IMANNOOR EŞARP FİYATLARI

Marka, saf ipekten üretildiğini iddia ettiği şalları 2 bin TL ile 7 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor. Boykot çağrıları ve marka açıklamaları sonrası tartışmalar sürerken, kamuoyundaki belirsizlik devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir

Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Erdoğan devreye girebilir
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş

Savaşa hazırlanan İran'a neden yardım etmiyor? Açık açık söylemiş
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'8 savaşı bitirdim' diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü

"8 savaşı bitirdim" diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü
Mehmet Ali Erbil'den boşanan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Ali Erbil'den tek celsede boşanan Ceylan'dan ilk sözler
'Dua edin, şehit olayım' diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt

"Dua edin, şehit olayım" diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
'8 savaşı bitirdim' diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü

"8 savaşı bitirdim" diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi

TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var