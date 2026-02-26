Imannoor Şal boykot listesinde mi?

İsrail ile bağlantılı markalara yönelik boykot çağrıları devam ederken, tesettür modasında adından söz ettiren Imannoor da sosyal medyada tartışma konusu oldu. Uzun süredir Influencer iş birlikleriyle öne çıkan ve televizyon dizilerine sponsor olan marka hakkında, İsrail ile ticari ilişkisi bulunduğu iddiası ortaya atıldı. Bu iddialar sonrası çok sayıda kullanıcı, “Imannoor boykot listesinde mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

IMANNOOR BOYKOT LİSTESİNDE Mİ?

Boykot listesinde yer alan Imannoor'un İsrail ile ticari iş birliği içinde olduğu öne sürüldü. Çok sayıda Influencer tarafından markanın reklamı yapılmaya devam edilirken bu durum tüketiciler için belirsizliğini koruyor. Öte yandan; marka düzenlediği Filistin temalı defile ve ürünlerinin fiyatlarıyla tepki toplamıştı.

MARKADAN AÇIKLAMA

Imannoor, iddiaların ardından resmi bir açıklama yayımladı. Marka açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Saygıyla ifade etmek isteriz ki; şirket değerlerimize aykırı ve kabul edilemez olan, asılsız iftiraların devam ettirilmeye çalışıldığına üzülerek şahit olmaktayız. Yapılan paylaşımlar tamamen yalan ve yanlış olup bu tür paylaşımlara kesinlikle itibar edilmemesini önemle arz ederiz. Markamıza gerçek dışı, kasıtlı ve organize bir şekilde yapılan bu saldırılara karşı yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.” Marka, İsrail ile ticari bağlantı iddialarını reddetti.

IMANNOOR KİMİN?

Imannoor’un, bünyesinde birçok holding bulunduran ve ana faaliyet alanı çelik ticareti olan Çolakoğlu Metalurji’ye ait olduğu biliniyor. Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan şirketin moda sektöründeki yatırımı da bu marka üzerinden yürütülüyor.

IMANNOOR EŞARP FİYATLARI

Marka, saf ipekten üretildiğini iddia ettiği şalları 2 bin TL ile 7 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor. Boykot çağrıları ve marka açıklamaları sonrası tartışmalar sürerken, kamuoyundaki belirsizlik devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com