"Şirket" dediği kraliyet ailesini bu sözleriyle bombaladı: Bu yalanlara sessiz kalamazdık, zaten birçok şeyi kaybettik

SARAYI, KENDİLERİ HAKKINDAKİ YALANLARI SÜRDÜRMEKLE SUÇLADIHarry ile Meghan'ın, kendileri, İngiliz kraliyet ailesiyle ilişkileri ve kapalı kapılar ardında yaşananlarla ilgili olarak anlattıkları daha şimdiden olay yarattı.

SARAYI, KENDİLERİ HAKKINDAKİ YALANLARI SÜRDÜRMEKLE SUÇLADI

Harry ile Meghan'ın, kendileri, İngiliz kraliyet ailesiyle ilişkileri ve kapalı kapılar ardında yaşananlarla ilgili olarak anlattıkları daha şimdiden olay yarattı. Yayın süresi 90 dakikadan iki saate çıkarılan röportajda Winfrey, Prens Harry ve Meghan Markle ile hem birlikte hem de teker teker konuşup, sorular yöneltti. Winfrey'in "şimdiye kadar yaptığı işlerin en iyisi" olarak nitelendirilen röportajdan tanıtımlar yayınlanmaya da devam ediyor. Son yayınlanan fragmanda, Meghan Markle, Buckingham Sarayı'nı kendisi ve eşi Prens Harry hakkındaki "yalanları sürdürmekle" suçladı.

'SESSİZ KALAMAZDIK'

Markle, İngiliz kraliyet ailesi; kendisi ve kocası Harry hakkında yalanlar yaymayı sürdürürken "sessiz kalmalarının beklenemeyeceğini" ifade etti. Önümüzdeki pazar günü ekrana gelecek olan röportajdan alıntılanan bölümlerden birinde Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesinden, basının da sık sık yaptığı gibi "şirket" diyerek söz ediyor. 39 yaşındaki Markle, "her şeyi açıkça söylemenin bir risk olduğunu ama şu ana kadar çoktan birçok şeyin kaybedildiğini" vurguladı.

'SESSİZ KALMAMIZI NASIL BEKLEYEBİLİRLER Kİ, ZATEN ÇOK ŞEY KAYBETTİK'

Röportajın yeni fragmanında ilk kez Meghan Markle'ın bir soruya verdiği cevap tüm olarak duyuluyor. Oprah Winfrey'in, yönelttiği, kendi gerçeğini anlattığı için Saray'ın düşünecekleri hakkında neler hissettiğini sorusuna Markle "Bunca zamandan sonra "Şirket" bizimle ilgili yalanlar yayma rolünü aktif olarak sürdürürken sessiz kalmamızı nasıl bekleyebilirler" diye yanıt verdi. Markle sözlerini şöyle sürdürdü: "Ve bu bir şeyleri kaybetme riskini getiriyorsa zaten kaybedilen çok şey var."

HEM TEKER TEKER HEM AYRI AYRI KONUŞTU

Meghan Markle'ın Buckingham Sarayı'nı kendisi ve Prens Harry hakkında "yalanları sürdürmekle" suçladığı bu bölümde Düşes, Winfrey ile birebir konuştu. Prens Harry ise onlara daha sonra katıldı.

ESKİ ÇALIŞANLARDAN BASKI SUÇLAMASI

Prens Harry ile Meghan Markle'ın röportajından alıntılanan bu bölüm, The Times gazetesinde Düşes ile ilgili iddiaların ortaya atılmasından sonra yayınlandı. Gazete, Markle'ın, Kensington Sarayı'nın bazı çalışanlarına baskı uyguladığını iddia etmişti. Bunu da Harry ile Meghan'ın eski iletişim danışmanı Jason Knauf'a dayandırmıştı. Şu sıralar Prens Harry'nin ağabeyi Prens William ve eşi Kate Middleton ile birlikte çalışmakta olan Knauf'un 2018 yılında meydana gelen bu olay sırasında çalışanları korumaya çabaladığı ve Markle'dan da büyük baskı gördüğü ileri sürüldü.

ANNEMİN KADERİNİ PAYLAŞMASINDAN KORKTUM

Prens Harry ile Meghan Markle'ın Opqrah Winfrey'e verdikleri röportajın daha önce yayınlanan tanıtım bölümlerinde Harry, annesi Prenses Diana'nın ölümü nedeniyle basını suçladı ve eşinin de aynı kaderi paylaşmasından korktuğunu belirti. Prens Harry "En büyük korkum, tarihin kendini tekrar etmesiydi" diye konuştu.

ÇARPICI SORULAR

7 Mart'ta CBS kanalında ekrana gelecek olan röportajın bir bölümünde Winfrey'in Meghan Markle'a "Sessiz misiniz yoksa susturuldunuz mu?" diye sorması dikkat çekti. Prens Harry ise kraliyet ailesinden ayrılığı "inanılmayacak kadar zor" diye ifade etti.

'EN AZINDAN BİRBİRİMİZE SAHİBİZ'

Röportajda Prens Harry, annesi Diana'dan da söz etti. Harry "Benim için... Ben burada rahat ve mutlu bir şekilde oturup yanımda karımla sizinle konuşuyorum. Çünkü onun (annesini kast ederek) yıllar önce bütün süreci kendi başına aşmasını nasıl olduğunu hayal bile edemiyorum" dedi. Prens Harry, kendisinin ve eşi Meghan Markle'ın yaşadığı sürecin de inanılmayacak kadar zorlu olduğunu belirterek "En azından birbirimizin yanındayız" diye konuştu.

'ŞİMDİYE KADAR YAPTIĞI EN İYİ RÖPORTAJ'

Oprah Winfrey, Prens Harry ve Meghan Markle'ın "şoke edici şeyler" anlattığını belirtirken, röportajın yayınlanacağı CBS kanalından Gayle King ise bunun Winfrey'in şimdiye kadar yaptığı en iyi iş olduğunu belirtti.

İKİNCİ BEBEK GELİYOR

Röportajda Prens Harry ile Meghan Markle'ın sık sık el ele tutuştuğu görüldü. Kısa bir süre önce hamile olduğunu açıklayan Markle'ın karnının giderek büyümüş olması da dikkat çekti. Fragmanda, Markle'ın ilk hamileliğinde de olduğu gibi elini karnından ayırmadığı da dikkat çekti.

Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle, 2018 yılında gösterişli bir törenle evlendi. Çift evlilikten sonra Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını aldı. Sonra ilk bebeklerini bekledikleri haberi geldi. Markle'ın hamilelik sürecinde önce kendisiyle Prens William'ın eşi Kate Middleton arasında bir gerilim olduğu iddiaları ortaya atıldı. Fakat daha sonra bu gerilimin gelinler arasında değil Harry ile William arasında yaşandığı ortaya çıktı.

YOLUN SONU AYRILIĞA UZANDI

İki kardeş önce sosyal medya hesaplarını sonra da görev aldıkları sosyal yardım kuruluşlarını ayırdı. Prens Harry ve Meghan Markle bebekleri Archie'nin dünyaya gelişinden sonra uzun süre Kanada'da kaldı. Londra'ya döndükten bir gün sonra da çalışan kraliyet ailesi üyeliğinden ayrılacaklarını açıkladılar.

HARRY, JAMES CORDEN'A KONUK OLDU

Çift, bu açıklamanın ardından önce Kanada'ya döndü sonra da ABD'ye yerleşti. Çiftin, yayın dünyasında faaliyet gösteren bazı şirketlerle milyon dolarlık anlaşmalar yaptığı açıklandı. Prens Harry, Jame Corden'ın geçen hafta yayınlanan sohbet programına konuk oldu. Oprah Winfrey röportajı ile ikisinin birlikte kamera karşısına geçtiği ve merak edilenleri yanıtladığı ilk röportaj oldu.

YÜZLERİNDE CİDDİ İFADELER

Prens Harry ve Meghan Markle, röportajın ilk fragmanlarının yayınlanmasından sonra Los Angeles'ta otomobillerinde görüntülendi. Her ikisinin de yüzlerindeki ciddi ifade dikkat çekti.

Kaynak: Hürriyet