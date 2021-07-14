Şirinler çetesine büyük operasyon! Zırhlı araçlarla girilen adreste, çelik kafeslerde esir tutulan iki kişi kurtarıldı
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Şirinler çetesine büyük operasyon! Zırhlı araçlarla girilen adreste, çelik kafeslerde esir tutulan iki kişi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da Şirinler çetesi olarak bilinen silahlı suç örgütü, emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla çökertildi. Örgüte yönelik çalışmalar sürerken, suç örgütüne ait olduğu tespit edilen adreslere yapılan baskında 39 kişi gözaltına alındı. Adrese zırhlı araçlarla kapıyı kırarak giren ekipler, örgüt tarafından rehin alınıp, çelik kafeslerde esir tuttuğu 2 kişiyi de kurtardı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu kentte Şirinler çetesi olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü deşifre etti. Liderliğini A.A.'nın yaptığı örgüte üye olduğu öne sürülen 45 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. Adana merkezli Antalya, Mersin ve Ankara'da belirlenen 43 adrese dün şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı.

Şirinler çetesine büyük operasyon! Zırhlı araçlarla girilen adreste, çelik kafeslerde esir tutulan iki kişi kurtarıldı

ZIRHLI ARAÇLARLA KAPILARI KIRILARAK İÇERİ GİRİLDİ

Özel harekat timlerinin kapılarını zırhlı araçlarla kırarak girdikleri adreslerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 39 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 16 av tüfeği, 122 bin TL para, toplam değerleri 1 milyon 150 bin TL olan çek ve senet, 4 sinyal kesici cihaz, Bank Asya'ya ait pos cihazı, 1 F serisi Amerikan Doları, 3 telsiz, polis üniforması ve çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi. Adreslerinde bulunmayan 6 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Şirinler çetesine büyük operasyon! Zırhlı araçlarla girilen adreste, çelik kafeslerde esir tutulan iki kişi kurtarıldı

REHİN ALDIKLARI KİŞİLERİ ÇELİK KAFESTE TUTMUŞLAR

Öte yandan örgütün, etkili olduğu bölgelerde menfaatlerine ters düştüğü öne sürülen 2 kişiyi rehin aldığı, operasyon kapsamında baskın yapılan bir evdeki çelik kafeslerin içerisinde tuttuğu belirlendi. Yaklaşık bir aydır, dar kafeslerin içerisinde tutulan rehineler, polisin operasyonuyla kurtarıldı. Ayrıca örgütün söz konusu adresin etrafını güvenlik kameralarıyla donattığı, izleme odasından olası operasyonlara karşı önlem aldığı saptandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Şirinler çetesine büyük operasyon! Zırhlı araçlarla girilen adreste, çelik kafeslerde esir tutulan iki kişi kurtarıldı
Şirinler çetesine büyük operasyon! Zırhlı araçlarla girilen adreste, çelik kafeslerde esir tutulan iki kişi kurtarıldı
Şirinler çetesine büyük operasyon! Zırhlı araçlarla girilen adreste, çelik kafeslerde esir tutulan iki kişi kurtarıldı
Şirinler çetesine büyük operasyon! Zırhlı araçlarla girilen adreste, çelik kafeslerde esir tutulan iki kişi kurtarıldı
Şirinler çetesine büyük operasyon! Zırhlı araçlarla girilen adreste, çelik kafeslerde esir tutulan iki kişi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Şirinler çetesine büyük operasyon! Zırhlı araçlarla girilen adreste, çelik kafeslerde esir tutulan iki kişi kurtarıldı - Haberler
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