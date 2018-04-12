Şirinler Akademisi'nin Çocukları Polis Haftası Kutladı

Şirinler Çocuk Akademisi, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü ve polis haftasını kutladı.

Gaziantep Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nü ziyarete eden Şirinler Çocuk Akademisi'nin 0-6 yaş arası çocukları, ilk defa polislerle tanışmanın mutluluğunu yaşadı. Ziyarette konuşan Şirinler Çocuk Akademisi Kurucu Müdürü Abdullah Polat, Şirinler Çocuk Akademisi olarak çocuklarımıza polisleri daha iyi anlatmak ve polislerimizden onlara daha iyi vatandaş olmamın kazanımlarını sağlamak amacıyla ziyaret ettiklerini belirterek, çocuklara ilgi gösteren Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Şube Komiseri İlyas Yarımağa ve tüm emniyet personeline teşekkür etti.

Ziyarette Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutlayan Şirinler Çocuk Akademisi Kurucu Müdürü Abdullah Polat, Şirinler Çocuk Akademisi olarak çocuklara emniyet mensuplarını daha iyi tanıtmak ve polislerin onlara daha iyi vatandaş olmanın kazanımlarını sağlamak amacıyla ziyaret ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı milletinin güvenliğini ve huzurunu muhafaza eden polislerimizin, Polis Haftası'nı büyük bir gururla kutluyoruz. Vatan, Millet, Bayrak uğruna canlarını vermekten sakınmayan Kahraman Emniyet mensuplarımızın, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutluyorum. Bu kapsam da vatandaşın can ve mal güvenliğini, kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev yapan, fedakarlık gösteren emniyet mensuplarının yaşadığı zorluklara göğüs gererek bizlere huzurlu bir şekilde evlerimizde uyumamızı sağladıkları için teşekkürü bir borç biliriz. Bugüne kadar vatan uğruna şehit olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Şube Komiseri İlyas Yarımağa ve oradaki tüm emniyet personeline çocuklarımıza göstermiş oldukları ilgi ve hediyeleri için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP