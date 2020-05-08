Şirinevler hizmete kavuşacak

Yıldırım Belediyesi, Şirinevler Mahallesi'nde gerçekleştirdiği imar planı ve uygulaması ile bölgenin atıl halden kurtularak sosyal donatıya ve alt yapı hizmetlerine kavuşmasını sağlayacak.

Yıldırım Belediyesi, Şirinevler Mahallesi'nde gerçekleştirdiği imar planı ve uygulaması ile bölgenin atıl halden kurtularak sosyal donatıya ve alt yapı hizmetlerine kavuşmasını sağlayacak.

İlçede kangren haline gelen ve uzun yıllardır çözümü bekleyen sorunlarının başında gelen plansız yapılaşmanın önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, Şirinevler Mahallesi'nde imar planı ve uygulaması ile bölgeye önemli bir ivme kazandıracak. Yıldırım Belediyesi, riskli alan statüsünde bulunan ve sit alanı statüsünden çıkarılan riskli alan dışındaki noktada bulunan Şirinevler Mahallesi'nde 103 hektarlık alanda imar uygulama planı hazırlayarak yeni dönemi başlatıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar planları onaylanan ve imar uygulama süreci devam eden Mevlana, Ulus, Arabayatağı, Hacivat, Yavuzselim ve Çınarönü mahalleleri ile bütüncül bir yaklaşım oluşturulması, mülkiyet sorunlarının giderilmesi ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için riskli alanda ve riskli alan dışındaki sit alanından çıkarılan alanda imar planı ve uygulamasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İmar planı ve uygulaması tamamlandığında bölgede ruhsatlı yapılaşmanın önü açılacak, mülkiyet sorunları ortadan kalkacak, sosyal donatı alanları elde edilmesi sağlanacak, yol ve doğalgaz başta olmak üzere bölgenin sorunlarını ortadan kaldıracak alt yapı hizmetlerinin tesisine imkan tanınacak.

103 hektarlık alanda yeni uygulama

İlçede çözümü bekleyen sorunların başında gelen Şirinevler Mahallesi imar planı ve uygulamasını tamamlayarak bölge halkının yıllardır beklediği hizmetlere kavuşturacaklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Şehrimizin ana problemlerinin başında maalesef uzun yıllardır çözümü bekleyen imar planları değişikliği ve Bursa'nın aldığı göçün ilk adresi olması nedeniyle ilçemizde ortaya çıkan plansız yapılaşma ve sağlıksız şehirleşme geliyor. Biz, Yıldırım Belediyesi olarak bu sorunu çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bölgede imar planı olmaması ve sit alanı statüsünde bulunması nedeniyle hemşehrilerimizin uzun yıllardır beklediği altyapı hizmetlerini ulaştırmak, mülkiyet sorunlarını ortadan kaldırmak ve ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak için riskli alan ilan edilen 6 mahalle olan Arabayatağı, Yavuzselim, Hacivat, Çınarönü, Ulus ve Mevlana mahallelerimizle bütüncül olarak, Şirinevler Mahallemizdeki 103 hektarlık alanda imar uygulama planı hazırlıyoruz. İmar planı ve uygulama süreci tamamlandığında, bölge sosyal donatıya sahip olabilecek, yeni yapılacak bulvar ve yollarla ulaşım sorunu ortadan kalkacak ve hemşehrilerimizin en büyük beklentilerinden olan doğalgaz hizmeti başta olmak üzere altyapı hizmetlerine kavuşmuş olacaklar. İlçe sakinlerimize hizmet ettiğimiz dönemde Yıldırım'ın kökleşmiş sorunlarını ortadan kaldırmak için gereken çalışmalara imza atacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA