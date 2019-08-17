'Sırık Domates Yetiştiriciliği Tarla Günü' yapıldı

17.08.2019 16:11

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaklaşık 1 dekarlık alanda sırık domates yetiştiriciliği yapılarak Tarla Günü düzenlendi.

Günedoğru Mahallesinde düzenlenen etkinlikte Doğanşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Alpagut, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür vekili Suat Cantürk, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Rüstem Çatı, Doğanşehir AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, Doğanşehir MHP İlçe Başkanı Selim Güven, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi, Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, Doğanşehir Elma Üreticiler Birliği Başkanı İmam Tuncer ve vatandaşlar katıldı.

Programda ilk olarak söz alan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, yapılan çalışmadan ve etkinlikten memnuniyetini dile getirdi. Çiftçilerin daha fazla verim elde edebilmesi adına kendilerine müracaat etmelerini isteyen Karaca, bu tür faaliyetlerin geliştirilip daha fazla alanda üretimin teşvik edilmesi için tüm imkanlarla yenilikçi tarım tekniklerini kullanan çiftçilerin desteklenmesine devam edeceklerini belirtti. Projenin çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Karaca, emeği geçen teknik personeli de tebrik etti.

Doğanşehir İlçe Müdürü Emre Sülü ise konuşmasında yaklaşık 50 metrelik sera alanında yetiştirilen sırık domates fidelerinin çiftçilere ücretsiz olarak teslim edildiğini belirtti. Deneme alanının yaklaşık bin metrekare olduğu ve bu alanda bin 300 adet Sırık Domatesin dikildiğini ifade eden Sülü, "Bugün itibari ile gelişim ve meyve sayısının istenilen düzeyde olduğunu görmekteyiz" dedi.

Hedeflerinin sebze kültürü olan mahallerde sebzecilikte üretim ve kaliteyi artırmak olduğunu ifade eden Sülü, projenin çıktı sonuçlarına bakılarak önümüzdeki yıllarda çalışmalarının devam edeceğine değindi.

Sırık domates yetiştiriciliği yapan Canan Akbaş ise, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün verdiği fideleri dikerek sırık domates yetiştiriciliği yapmaya başladığını anlatarak, üretim yapılan bin metrekare alanda sırık domateslerin daha fazla boylanması halinde yaklaşık 15 tona kadar verim elde edebileceğini söyleyip emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından üretim sahası gezilerek katılımcılar ile birlikte sırık domates hasadı yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA