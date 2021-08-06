Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki camilerde Türkiye'deki orman yangınlarından etkilenenler için yardım toplandı

NOVI Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde cuma namazının ardından Türkiye'deki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için yardım toplandı.

NOVI Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde cuma namazının ardından Türkiye'deki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için yardım toplandı.

Sancak İslam Birliği Meşihatı'nın kararıyla düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde, meşihata bağlı camilerin girişlerine yardım kutusu yerleştirildi.

Cuma namazını kılmak üzere camiye gelen vatandaşlar, namazın ardından orman yangınlarında evleri zarar gören vatandaşlar için yardım topladı.

Sancak Müftüsü Senad Halitovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sancak halkı olarak bu zor zamanda Türk halkının yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Halitovic, yangınlar kontrol altına alındıktan sonra zarar gören alanların yeşillendirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek kampanyalara da katılacaklarını belirterek, "Türkiye'nin tüm İslam alemi için taşıdığı önemi göz önünde bulunduracak olursak, yüce Allah'ın Türkiye'ye bu zor imtihandan bir çıkış yolu vereceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin her daim mazlumun yanında olduğunu anımsatan Halitovic, "Şimdi bu yardımların karşılığını verme zamanı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin