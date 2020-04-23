Sırbistan'dan gelen 94 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi SIRBİSTAN'dan uçakla Kütahya'ya getirilen 94 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirildi.

SIRBİSTAN'dan uçakla Kütahya'ya getirilen 94 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirildi. Yolcular arasında 'dolandırıcılık' suçundan arandığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Sırbistan'dan alınan 94 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yollarına ait uçakla Kütahya'ya getirildi. Zafer Havaalanına inen uçakta bulunan Türk yolcular, sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan pasaport işlemleri sırasında yolcular arasında bulunan ve dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi gözaltına alınırken, 93 yolcu ise polisin yanı sıra AFAD ekipleri eşliğinde Hava Alanı Şube Müdürlüğü tarafından pasaport kontrolünden geçtikten sonra otobüslere bindirilerek, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliye Çelebi Yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Yurda yerleştirilen yolculardan İsmail Öner, ailelerine kavuşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bizleri yurdumuza getirtti ailelerimize kavuşturacak inşallah. Çok çok sağ olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Erhan Çarık ise uzun zamandır Türkiye'yi dönmeyi beklediklerini ifade ederek, "İnşallah Allah hakkımızda hayırlısını versin, vatanımıza sağ salim geldik. Mutluyuz devletimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA