Sırbistan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı
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Sırbistan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı

19.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:56
Sırbistan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı

Balkan ülkesi Sırbistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geniş kitlelerin aşılanmasına başlandı.

Balkan ülkesi Sırbistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geniş kitlelerin aşılanmasına başlandı.

Balkanlar'da aşılama çalışmalarına ilk 24 Aralık 2020'den itibaren sağlık çalışanları ile yaşlı bakım evlerinde kalanların aşılanması ile başlayan Sırbistan, aşılama çalışmalarında bir üst seviyeye geçti.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, toplu aşılamaya geçmek için daha büyük miktarda aşının ülkeye ulaşmasını beklediklerini belirterek, ülkenin geleceği için vatandaşlarına aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Sırbistan'ın halihazırda Pfizer/BioNTech, Sputnik V ve Sinopharm aşılarından tedarik ettiğini aktaran Vucic, "Astra Zeneca aşısı için görüşmelerimiz sürüyor. Onlardan da 800 bin doz almayı planlıyoruz. Moderna ve Johnson and Johnson şirketleriyle de görüşmeler yapılıyor ancak onların aşısı muhtemelen sonbaharda kullanılabilecek." dedi.

Vucic, Sputnik V aşısından 250 bin dozun daha yarın gece Sırbistan'a ulaşacağını belirterek, "Aşılama oranını söylemek zor ancak günde ortalama 10 bin kişinin aşılanması mükemmel olur." dedi.

Kosova'daki Sırp nüfusunun da aşılanacağının altını çizen Vucic, bölge ülkeleri Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a da aşı göndermeye hazır olduklarını ifade etti.

Sırbistan'da bugüne kadar 22 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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