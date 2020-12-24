Sırbistan'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sırbistan'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı

24.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:48
Sırbistan'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı

Balkan ülkesi Sırbistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama başladı.

Balkan ülkesi Sırbistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama başladı.

Pfizer/BioNTech aşısının 4 bin 800 dozdan oluşan ilk partisinin 22 Aralık'ta ulaştığı Sırbistan'da, bugünden itibaren öncelikle yaşlı bakım evlerinde kalanların aşılanması yapılacak.

Sırbistan'da ilk aşıyı başkent Belgrad'da Başbakan Ana Brnabic oldu. Brnabic'in ardından Çalışma Bakanı Darija Kisic Tepavcevic de aşı oldu.

Başbakan Brnabic, salgının sona erdirilmesi noktasında bugünün Sırbistan için çok önemli olduğunu belirtirken, Bakan Kisic Tepavcevic ise Sırbistan'ın Balkanlar'da aşılamayı başlatan ilk ülke olduğunu kaydetti.

Bu arada, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sırbistan İlaç ve Tıbbi Malzeme Ajansının 24 bin doza onay verdiği ve kalan dozların da en kısa sürede ülkeye ulaştırılacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, daha önce yaptığı açıklamada, şubat ayı sonuna kadar 350 bin doz aşının ülkeye getirilmesini planladıklarını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Numan Kurtulmuş Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Burak Özçivit Aslı Tandoğan İbrahim Büyükak
Spor Vitor Hugo Burak Yılmaz Hüseyin Göçek Malcolm Thomas Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sırbistan'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 14:22:45. #1.14#
title