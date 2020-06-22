Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, partisinin elde ettiği seçim sonuçlarından memnun Açıklaması
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, partisinin elde ettiği seçim sonuçlarından memnun Açıklaması

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, genel başkanlığını yaptığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki ittifakın, genel seçimleri büyük bir farkla kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülke tarihinde halktan bugüne kadarki en büyük desteği aldıklarını ifade etti.

22.06.2020 01:44 | Son Güncelleme: 22.06.2020 01:50

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, genel başkanlığını yaptığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki ittifakın, genel seçimleri büyük bir farkla kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülke tarihinde halktan bugüne kadarki en büyük desteği aldıklarını ifade etti.

Ipsos ve Cesid'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 90'a yakını sayılırken, SNS öncülüğündeki ittifak sayılan oyların yüzde 62,6'sını aldı.

Başkent Belgrad'daki parti genel merkezinde konuşan Vucic, sandığa giden 3,3 milyon seçmenin 2 milyonundan fazlasının SNS için oy verdiğini belirterek, "Her yerde kazandık. Yurt dışında ve daha önce hiç kazanamadığımız yerlerde kazandık." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sürdüğü bir ortamda oy kullanan herkese teşekkür eden Aleksandar Vucic, yeni hükümeti kurarken kibirli davranmayacaklarını ve en kısa sürede çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Uzun yıllardır siyasetin içinde olduğunu anımsatan Vucic, "Hiçbir zaman böyle bir an yaşamadım. Sırbistan tarihinde halkın bugüne kadarki en büyük desteğini aldık." ifadesini kullandı.

Sırbistan'da bugün genel seçimin yanı sıra özerk bölge seçimi ve yerel seçim de yapıldı.

Ipsos ve Cesid'in açıkladığı bilgilere göre seçime katılım yüzde 50'nin altında kalırken, seçimleri boykot çağrısı yapan muhalif Sırbistan İçin Birlik (SzS) ittifakı ise katılımın düşük olmasının boykotun başarılı olduğunu gösterdiğini savundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, partisinin elde ettiği seçim sonuçlarından memnun Açıklaması

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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