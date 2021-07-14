BOSNA HERSEK - Balkanlar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Bosna Hersek'in Visoko kentinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Visoko Altındağ Kültür Merkezi iş birliğinde Anadolu Ajansının (AA) 15 Temmuz'da yaşananları anlatan fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı.

Sergi açılışına katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, devletin içine sızan terörist bir grubun girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini belirterek "Türk halkı, aynı gece polisi, askeri, parlamentosu ve lideriyle bunun karşısında durdu ve cevabı suratlarına verdi." dedi.

Halkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıktığını söyleyen Girgin, "Halkımızın bu demokrasi ve milli birlik imtihanından geçmesinden bu yana Türkiye çok büyük atılımlar gerçekleştirdi. Bunların en önemlisi savunma sanayisindeki atılımlarıyla sadece kendi vatanını korumak değil dost ülkelerin de yardımına koşma imkanını artırmış oldu." diye konuştu.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek Teşkilatının başkent Saraybosna'daki tarihi Başçarşı Meydanı'nda kurduğu dev ekrana 15 Temmuz gecesine ait görüntüler yansıtıldı, Saraybosnalılara Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi anlatıldı.

UID Bosna Hersek Başkanı Amina Secerovic Kaşlı da 15 Temmuz gazi ve şehitlerinin unutulmaması ve unutturulmaması için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Sırbistan'da 15 Temmuz'u anlatan konferans düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da 15 Temmuz'u anlatan konferans düzenlendi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan'ın, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini anlayan ve destekleyen başlıca ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Aksoy, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak dayanışma mesajı veren ilk liderler arasında bulunduğu anımsatarak "Bu yıl 15 Temmuz'da Türkiye'ye destek amacıyla Ada Köprüsü ile Branko Köprüsü'ne Türk bayrağı yansıtılacak. FETÖ ile mücadelemiz dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Dostlarımızın desteği bizi daha güçlü kılıyor." ifadesini kullandı.

Konferansın organizatörlerinden Ulusal Politika Merkezi Başkanı Perko Matovic de Sırbistan'ın da birçok kez 15 Temmuz'a benzer tehditlerle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak "Zorbalıkla iktidara el koymayı kendi ülkemizde nasıl onaylamıyorsak, başka ülkelerde de desteklemiyoruz. Sırbistan ile Türkiye, ilişkilerini geliştirmeye devam edecektir." diye konuştu.

Karadağ'da fotoğraf sergisi açıldı

Karadağ'ın Bar şehrinde, fotoğraf sergisi ve panel düzenlendi.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği ile TİKA iş birliğinde düzenlenen programa, Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Rifat Fejzic ve TİKA Podgorica Koordinatörü Abdurrahman Topak da katıldı.

Ozan, burada yaptığı konuşmada, davetlileri, FETÖ'nün kanlı darbe girişimine ilişkin bilgilendirerek "FETÖ, çok tehlikeli bir örgüttür. Karadağ'ı bu konuda uyarmak için elimizden geleni yapıyoruz. İslam Birliği ile Karadağlı dostlarımızı bu konuda bilgilendirmek ve şehitlerimizi saygıyla anmak için toplanmış bulunuyoruz." dedi.

Fejzic de darbenin aslında Türkiye'yi gelişim yolundan saptırma girişimi olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 40 yılda askeri bir darbeyle karşı karşıya kalıp da ekonomisi güçlü olan bir ülke yoktur. Avrupa Birliği'nde (AB) böyle bir ülkenin varlığından söz edilemez, zira gelişmiş Avrupa ülkelerinde bu imkansız bir şeydir. Bu nedenle onların güçlü ekonomileri, demokrasileri ve insan hakları vardır. Darbe girişimlerine ancak Myanmar ve Burma gibi ülkelerde rastlıyoruz. Birileri Türkiye'nin de bu ülkeler arasında yer almasını istedi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Denis Zuberi