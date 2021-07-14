BOSNA HERSEK - Balkanlar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BOSNA HERSEK - Balkanlar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Anadolu Ajansı / Denis Zuberi - Haberler | Güncel

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Bosna Hersek'in Visoko kentinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Visoko Altındağ Kültür Merkezi iş birliğinde Anadolu Ajansının (AA) 15 Temmuz'da yaşananları anlatan fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı.

Sergi açılışına katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, devletin içine sızan terörist bir grubun girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini belirterek "Türk halkı, aynı gece polisi, askeri, parlamentosu ve lideriyle bunun karşısında durdu ve cevabı suratlarına verdi." dedi.

Halkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıktığını söyleyen Girgin, "Halkımızın bu demokrasi ve milli birlik imtihanından geçmesinden bu yana Türkiye çok büyük atılımlar gerçekleştirdi. Bunların en önemlisi savunma sanayisindeki atılımlarıyla sadece kendi vatanını korumak değil dost ülkelerin de yardımına koşma imkanını artırmış oldu." diye konuştu.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek Teşkilatının başkent Saraybosna'daki tarihi Başçarşı Meydanı'nda kurduğu dev ekrana 15 Temmuz gecesine ait görüntüler yansıtıldı, Saraybosnalılara Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi anlatıldı.

UID Bosna Hersek Başkanı Amina Secerovic Kaşlı da 15 Temmuz gazi ve şehitlerinin unutulmaması ve unutturulmaması için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Sırbistan'da 15 Temmuz'u anlatan konferans düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da 15 Temmuz'u anlatan konferans düzenlendi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan'ın, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini anlayan ve destekleyen başlıca ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Aksoy, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak dayanışma mesajı veren ilk liderler arasında bulunduğu anımsatarak "Bu yıl 15 Temmuz'da Türkiye'ye destek amacıyla Ada Köprüsü ile Branko Köprüsü'ne Türk bayrağı yansıtılacak. FETÖ ile mücadelemiz dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Dostlarımızın desteği bizi daha güçlü kılıyor." ifadesini kullandı.

Konferansın organizatörlerinden Ulusal Politika Merkezi Başkanı Perko Matovic de Sırbistan'ın da birçok kez 15 Temmuz'a benzer tehditlerle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak "Zorbalıkla iktidara el koymayı kendi ülkemizde nasıl onaylamıyorsak, başka ülkelerde de desteklemiyoruz. Sırbistan ile Türkiye, ilişkilerini geliştirmeye devam edecektir." diye konuştu.

Karadağ'da fotoğraf sergisi açıldı

Karadağ'ın Bar şehrinde, fotoğraf sergisi ve panel düzenlendi.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği ile TİKA iş birliğinde düzenlenen programa, Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Rifat Fejzic ve TİKA Podgorica Koordinatörü Abdurrahman Topak da katıldı.

Ozan, burada yaptığı konuşmada, davetlileri, FETÖ'nün kanlı darbe girişimine ilişkin bilgilendirerek "FETÖ, çok tehlikeli bir örgüttür. Karadağ'ı bu konuda uyarmak için elimizden geleni yapıyoruz. İslam Birliği ile Karadağlı dostlarımızı bu konuda bilgilendirmek ve şehitlerimizi saygıyla anmak için toplanmış bulunuyoruz." dedi.

Fejzic de darbenin aslında Türkiye'yi gelişim yolundan saptırma girişimi olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 40 yılda askeri bir darbeyle karşı karşıya kalıp da ekonomisi güçlü olan bir ülke yoktur. Avrupa Birliği'nde (AB) böyle bir ülkenin varlığından söz edilemez, zira gelişmiş Avrupa ülkelerinde bu imkansız bir şeydir. Bu nedenle onların güçlü ekonomileri, demokrasileri ve insan hakları vardır. Darbe girişimlerine ancak Myanmar ve Burma gibi ülkelerde rastlıyoruz. Birileri Türkiye'nin de bu ülkeler arasında yer almasını istedi."

BOSNA HERSEK - Balkanlar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
BOSNA HERSEK - Balkanlar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
BOSNA HERSEK - Balkanlar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
BOSNA HERSEK - Balkanlar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Denis Zuberi

Türkiye'de 6 bin 907 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 43 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 907 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 43 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Taliban'ın Türkiye tehdidine yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Taliban'ın Türkiye tehdidine yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Şevval Sam Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Arda Turan Rıza Çalımbay Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BOSNA HERSEK - Balkanlar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 23:40:10. #1.15#

title