Sırasını beklemesini söyleyen doktora 'çivili tahta'yla saldırdı
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Sırasını beklemesini söyleyen doktora 'çivili tahta'yla saldırdı

Sırasını beklemesini söyleyen doktora 'çivili tahta'yla saldırdı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, ilaç yazdırmak için aile hekimine giden E.C. (27), sırasını beklemesini söyleyen doktor Özgür Kalebaş'a çivili tahtayla saldırdı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ilaç yazdırmak için aile hekimine giden E.C. (27), sırasını beklemesini söyleyen doktor Özgür Kalebaş'a çivili tahtayla saldırdı. Saldırgan E.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ziya Gökalp Mahallesi Asım Kamile Uğurlu Aile Sağlığı Merkezi'nde saat 17.00 sıralarında E.C. isimli şahıs, ilaç yazdırmak amacıyla doktorun odasına girdi. İddiaya göre, bir ilaç gösterip aynısından yazdırmak isteyen E.C.'ye doktor Kalebaş, sırada 5 kişinin bulunduğunu belirterek beklemesi gerektiğini ifade etti.

Sırasını beklemesini söyleyen doktora 'çivili tahta'yla saldırdı

ÇİVİLİ TAHTAYLA DOKTORA VURDU

Doktorla tartışan E.C. sinirlenip binadan çıkarak bir marketin önünde duran palet tahtalarından birini alıp geri döndü. E.C., iddiaya göre üzerinde çiviler bulunan tahtayla doktora vurdu, muayene odasının kapısına da bir darbe indirerek kırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

E.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından doktor Özgür Kalebaş, darp raporu almak için İlçe Devlet Hastanesi'ne gitti. Olayı gören bir market çalışanı Hasan Ş., E.C.'nin dışarıdaki tahtalardan birini alarak doktorun üzerine doğru koştuğunu gördüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sırasını beklemesini söyleyen doktora 'çivili tahta'yla saldırdı
Sırasını beklemesini söyleyen doktora 'çivili tahta'yla saldırdı
Sırasını beklemesini söyleyen doktora 'çivili tahta'yla saldırdı
Sırasını beklemesini söyleyen doktora 'çivili tahta'yla saldırdı
Sırasını beklemesini söyleyen doktora 'çivili tahta'yla saldırdı
Sırasını beklemesini söyleyen doktora 'çivili tahta'yla saldırdı
Sırasını beklemesini söyleyen doktora 'çivili tahta'yla saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur

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