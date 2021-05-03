Sırası gelmeden nasıl aşı oldular? Ebru Şallı'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt

Aşı yaptırdıkları fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Ebru Şallı ve eşi "Sıranız gelmeden nasıl aşı oldunuz?" sorularına maruz kaldı. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Şallı, "Biz Amerika aşısı Janssen'i Amerika'da olduk" ifadelerini kullandı.

Ebru Şallı önceki gün eşi Uğur Akkuş'la birlikte koronavirüs aşısı yaptırdı, birlikte çektikleri selfie'yi de Instagram sayfasında paylaştı. Ancak birçok takipçisi, Şallı'ya öncelikli gruplar arasında yer almamalarına rağmen nasıl aşı olabildiklerini sordu.

AÇIKLAMA YAPTI

Tepkiler üzerine konuyla ilgili sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yayınlayan Ebru Şallı, "Çok sormuşsunuz size aşı sırası gelmedi, nasıl oldunuz diye. Doğru. Biz Amerika aşısı Janssen'i Amerika'da olduk" ifadelerini kullandı.

"AĞRIDAN YERİMDEN KALKAMADIM"

ABD'nin Los Angeles kentinde evleri bulunan ve Türkiye'deki kapanma sürecini orada geçiren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, Johnson and Johnson'a bağlı ilaç firması Janssen'in geliştirdiği aşıyı tercih etti. Hastaneden randevu alan çift, sıra kendilerine geldiğinde hastaneye gidip aşı oldu. Şallı, aşının çok canını yaktığını, bir süre ağrısı nedeniyle yerinden kalkamadığını söyledi.