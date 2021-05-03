Sırası gelmeden nasıl aşı oldular? Ebru Şallı'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sırası gelmeden nasıl aşı oldular? Ebru Şallı'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt

Sırası gelmeden nasıl aşı oldular? Ebru Şallı'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Aşı yaptırdıkları fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Ebru Şallı ve eşi "Sıranız gelmeden nasıl aşı oldunuz?" sorularına maruz kaldı. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Şallı, "Biz Amerika aşısı Janssen'i Amerika'da olduk" ifadelerini kullandı.

Ebru Şallı önceki gün eşi Uğur Akkuş'la birlikte koronavirüs aşısı yaptırdı, birlikte çektikleri selfie'yi de Instagram sayfasında paylaştı. Ancak birçok takipçisi, Şallı'ya öncelikli gruplar arasında yer almamalarına rağmen nasıl aşı olabildiklerini sordu.

AÇIKLAMA YAPTI

Tepkiler üzerine konuyla ilgili sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yayınlayan Ebru Şallı, "Çok sormuşsunuz size aşı sırası gelmedi, nasıl oldunuz diye. Doğru. Biz Amerika aşısı Janssen'i Amerika'da olduk" ifadelerini kullandı.

Sırası gelmeden nasıl aşı oldular? Ebru Şallı'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt

"AĞRIDAN YERİMDEN KALKAMADIM"

ABD'nin Los Angeles kentinde evleri bulunan ve Türkiye'deki kapanma sürecini orada geçiren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, Johnson and Johnson'a bağlı ilaç firması Janssen'in geliştirdiği aşıyı tercih etti. Hastaneden randevu alan çift, sıra kendilerine geldiğinde hastaneye gidip aşı oldu. Şallı, aşının çok canını yaktığını, bir süre ağrısı nedeniyle yerinden kalkamadığını söyledi.

Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (1)
KARANTT1: PARA VAR HUZUR VAR TÜRK VATANDAŞLARI DA EVE KAPANSIN TÜRK HALKI GÖZÜNÜ AÇ ALIN TERİNİ BU BEYAZ TÜRKLERE YEDİRME
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Gökhan Gönül Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Afganistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sırası gelmeden nasıl aşı oldular? Ebru Şallı'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 11:17:23. #1.14#

title