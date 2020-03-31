Sıradışı semtin sıradışı insanları: Dudullu Postası Tv'de ilk kez Kanal D'de Yapımcılığını Limon Yapım'ın üstlendiği "Dudullu Postası", 2 Nisan Perşembe akşamı ilk bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisi ile buluşacak.

Çizer Serkan Yılmaz'ın yarattığı karikatür serisi Dudullu Postası'ndan ilham alınarak hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturuyor.

EFSANE OYUNCU KADROSU

14 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Bülent Şakrak, Ayda Aksel, Ahmet Rıfat Şungar, Özgür Emre Yıldırım, Aslı Bekiroğlu, Gözde Çığacı ve Levent Tülek yer alıyor.

Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi sanan, megaloman Asım'ın (Güven Kıraç), Dudullu'da bir yerel gazete çıkarmasıyla başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar) ve Cem'le (Özgür Emre Yıldırım) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez), aşık olduğu Melis'e (Hazar Ergüçlü), Melis'in abisi Eyüp'ü (Bülent Şakrak) atlatarak ulaşmaya çalışırken; diğer yandan da arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki 'Kayıp Babalar'ın peşindedir.

Dudullu Postası, sıra dışı bir mahallede geçen komik hikayesi ile 2 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de…

Kaynak: Bültenler