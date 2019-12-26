Sıra dışı festival Burning Man'dan ABD'ye milyon dolarlık dava
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Sıra dışı festival Burning Man'dan ABD'ye milyon dolarlık dava

ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde, 1986 yılından beri düzenlenen Burning Man Festivali organizatörleri, etkinlik için kendilerinden fazla para alındığı gerekçesiyle ilgili devlet kurumuna dava açtı.

26.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:42
Sıra dışı festival Burning Man'dan ABD'ye milyon dolarlık dava

'nin (ABD) eyaletinde bulunan Black Rock Çölü'nde, 1986 yılından beri düzenlenen Festivali organizatörleri, etkinlik için kendilerinden fazla para alındığı gerekçesiyle ilgili devlet kurumuna dava açtı.


Festivalin düzenlenmesi için yetki veren kurum olan ABD Arazi Yönetimi Başkanlığı (U.S. BLM) davayı kaybederse milyonlarca dolar ceza ödemek zorunda kalabilir. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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