Sıpaya eziyet eden 2 kişiye 947'şer lira ceza

KARS'ın Digor ilçesinde, sıpayı göle atarak eziyet eden 2 kişiye 947'şer lira ceza uygulandı.

KARS'ın Digor ilçesinde, sıpayı göle atarak eziyet eden 2 kişiye 947'şer lira ceza uygulandı.

Digor ilçesine bağlı Alem köyünde 2 kişi, boynuna ip bağladıkları sıpayı göle attı. Yavru eşeğe eziyet ederek eğlenen 2 kişi, cep telefonuyla çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, sıpaya eziyet edenlerin H.Y. ve S.Y. olduğu tespit edildi. Alem köyüne giden ekipler, H.Y. ve S.Y.'ye Hayvan Haklarını Koruma Kanunu gereğince 947'şer lira idari para cezası uyguladı.El konulan yavru eşek ise yediemin olarak tayin edilen köy muhtarına teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK