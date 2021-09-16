Sinsice yaklaşan köpek balığı, sörf yapan çocuğun kolunu ısırdı - Haberler
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Sinsice yaklaşan köpek balığı, sörf yapan çocuğun kolunu ısırdı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

ABD'nin Florida sahilinde 16 yaşındaki bir çocuk, köpek balığının saldırısına uğradı. Çocuğun kolunda oyuk bırakan köpek balığının daha önce başka insanlara da saldırdığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki çocuk sörf yaptığı sırada köpek balığının hedefi oldu. Saldırının gerçekleştiği anı fark edemeyen çocuğun kolunda oyuk oluşurken, aynı bölgede başka köpek balığı saldırıları da yaşandığının altı çizildi.

Sinsice yaklaşan köpek balığı, sörf yapan çocuğun kolunu ısırdı

SALDIRIYA UĞRADIĞINI ANLAMADI

Florida'ca herkesin gözü önünde gerçekleşen olayda Doyle Nielson isimli genç, köpekbalığının saldırısına uğradı. Kısa süre içinde köpekbalığının radarına giren Doyle Nielson, o sırada neye uğradığını anlamadı. Saldırı anını o sırada tesadüfen kaydeden birisi ise sonrasında sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum alan videoda Doyle'ın kolunu köpekbalığı ısırıyor.

Sinsice yaklaşan köpek balığı, sörf yapan çocuğun kolunu ısırdı

YILDA ORTALAMA 9 SALDIRI

Şiddetli bir ısırık ve saldırı olmasa da o sırada karada olan onlarca kişinin yüreği ağzına geldi. Söz konusu plajda yılda ortalama dokuz köpek balığı saldırısı oluyordu. Nielson'ın saldırısı ise onuncu olarak kayıtlara geçti.

Sinsice yaklaşan köpek balığı, sörf yapan çocuğun kolunu ısırdı

OLAYI UCUZ ATLATTI

Küçük bir köpekbalığı olması 16 yaşındaki gencin çok da zarar görmeden bu olayı atlatmasını sağladı. Toplamda dokuz dikiş ile olayı ucuz atlatan Nielson, sonrasında sağlıklı olduğunu bildiren fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

ISIRIK İZLERİ BIRAKIYOR

Bir diğer adı Isistius brasiliensis olan köpekbalığının sipsivri olan dişleri, ısırdığı canlıda kurabiye boyutlarında bir ısırık izi bırakıyor. Oyuk şekilde olan bu iz, gerçekten de korkunç görünüyor. Uzmanlar aç bir köpekbalığı ile karşılaşan herhangi bir insanın ya da balinanın kabusu yaşayacağını söylüyor.

Sinsice yaklaşan köpek balığı, sörf yapan çocuğun kolunu ısırdı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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