Sinovac aşısı kimin? Sinovac hangi ülkenin?

Son zamanlarda gündemden düşmeyen koronavirüs aşıları konuşulmaya devam ediyor. Farklı ülkelerin ürettiği koronavirüs aşısının etkinlik oranları da birbirleri içinde ayrılıyor. Bugün gündeme gelen Sinovac aşısı büyük merak konusu oldu. Peki Sinovac aşısı kimin? Sinovac aşısı hangi ülkenin, sahibi kimdir?

Sinovac aşısı kimin? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sinovac aşısı olmak isteyenler randevu ekranının açılıp açılmadığını öğrenmek istiyor. Aynı zamanda da aşıya yönelik detaylı bilgi araştırıyor. Koronavirüs aşıları hakkında genelde ilk sorulan sorular arasında Sinovac aşısı nerenin, geldi mi? Sinovac aşısı Çin çıkışlı bir aşısıdır. Türkiye, Ukrayna, Endonezya, Brezilya, Malezya, Tayland, Şili, Kolombiya, Laos ve Uruguay Sinovac aşısını kullanıyor.

SİNOVAC AŞISI KİMİN?

Sinovac Biotech, 1993 yılında Weidong Yin tarafından kurulan ve bulaşıcı insan hastalıklarına karşı koruma sağlayan aşıların araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve satılmasına odaklanan bir biyofarmasötik şirketidir. Şirketin merkezi Pekin, Çin'dedir.

Aşılar

Sinovac'ın ticari aşıları arasında Healive (hepatit A), Bilive (kombine hepatit A ve B), Anflu (grip), Panflu (H5N1) ve PANFLU.1 (H1N1) bulunuyor.

Nisan 2020'nin ortalarında Çin, Sinovac tarafından geliştirilen aday COVID-19 aşısı için bir klinik çalışmayı onayladı. CoronaVac adı verilen aşı, COVID-19 virüsünü kimyasal olarak inaktive eden bir virüs aşısıdır. CoronaVac aşısı Brezilya, Şili, Endonezya, Filipinlerve Türkiye'd Faz III klinik deneylerine tabi tutuldu.

Brezilya Faz III denemelerini 10 kasımda bir gönüllünün intiharı yüzünden durdurmuş, 11 kasımda devam ettirmiştir. Çin'de CoronaVac, COVID-19 enfeksiyonlarını önlemek için ulusal acil durum kullanım yetkisi kapsamında binlerce kişiye halihazırda uygulanmış durumda.

SİNOVAC AŞISI HANGİ ÜLKENİN?

Sinovac Biotech, 1993 yılında Weidong Yin tarafından kurulan ve bulaşıcı insan hastalıklarına karşı koruma sağlayan aşıların araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve satılmasına odaklanan bir biyofarmasötik şirketidir. Şirketin merkezi Pekin, Çin'dedir.

İNAKTİF AŞILAR

-Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.

-Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.

-Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.

-Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.

-2-8°C'de saklanabilir.

-Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.

-Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.

Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.