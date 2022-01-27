Sinoplu hafızlar Suriye'deki drama sessiz kalmadılar

SİNOP MERKEZ, SİNOP (İHA) - Sinop Merkez Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu öğrencileri Suriye'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadılar.

Suriye'deki iç savaştan kaçıp gelerek sınır bölgesinde kurulan kamplarda yaşam mücadelesi veren mülteci vatandaşların çetin kış soğuklarında hayatlarını idame ettirme mücadelesine kayıtsız kalamayan Sinop Merkez Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri kendi aralarında harçlıklarını bir araya getirerek sınırda yaşan Suriyelilere göndermek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Sinop Şube Koordinatörü Fatih Gürkan'a teslim ettiler.

Konu ile ilgi konuşan Sinop Merkez Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu Müdürü Kenan Dönmez, "Rasulullah (sav) Efendimiz 'Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna iyilik etsin; Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin.' buyurmuşlardır. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın 'Unutursan Yetim Kalır' sloganıyla, haber sitelerinde ve sosyal mecralarda yapılan paylaşımlarda, bu zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeli kardeşlerinin hallerinden çok etkilenen Sinoplu hafızlar harçlıklarını bir araya getirerek kardeşlerinin dertlerine bir nebze de olsa derman olmaya çalıştılar. Bizlere getirdikleri emaneti yerine ulaştırmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Sinop Şubesi'ne teslim ettik. Cenab-ı Hak kabul buyursun" dedi. - SİNOP