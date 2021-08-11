Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (8)
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Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (8)

Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (8)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANTİYE BİNASININ YIKILMA ANI KAMERADASinop'ta etkili olan sağanağın ardından Ayancık'ın yanı sıra Türkeli ilçesinde de sel meydana geldi.

ŞANTİYE BİNASININ YIKILMA ANI KAMERADA

Sinop'ta etkili olan sağanağın ardından Ayancık'ın yanı sıra Türkeli ilçesinde de sel meydana geldi. Türkeli ilçe merkezinden geçen dereler taşarken, birçok ev hasar gördü.Öte yandan, ilçedeki beton şantiyesine ait tek katlı binanın sel sularına dayanamayarak yıkıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, kayıt yapan kişinin şaşkınlık içinde 'Yıkıldı gidiyor' dediği duyuldu.


Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (8)
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (8)
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (8)
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (8)
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (8)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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