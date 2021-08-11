Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (8)

ŞANTİYE BİNASININ YIKILMA ANI KAMERADASinop'ta etkili olan sağanağın ardından Ayancık'ın yanı sıra Türkeli ilçesinde de sel meydana geldi.