Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (4)

Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (4)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLDİAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sinop'ta sağanağın sel ve taşkınlara neden olduğu Ayancık ilçesindeki Ayancık Devlet Hastanesi'nin tedbir amacıyla tahliye edildiğini duyurdu.

DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sinop'ta sağanağın sel ve taşkınlara neden olduğu Ayancık ilçesindeki Ayancık Devlet Hastanesi'nin tedbir amacıyla tahliye edildiğini duyurdu. AFAD'ın açıklamasında; Ayancık'ta aşırı yağış sonucu mahsur kalanlar için 2 hava aracının görevlendirildiği, Sinop AFAD'dan 2 araç ile 6 personelin çalışmalarda yer aldığı, Tokat AFAD İl Müdürlüğü'nden 3 personel, 1 araç, 1 bot ve 2 motopomp, Samsun AFAD İl Müdürlüğü'nden 10 personel ve 2 araç personelinin de görevlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

Sinop-Türkeli-Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı bölgedeki çalışmalar için Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder yönlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, itfaiye ekiplerinin su boşaltma çalışmaları yaptığı vurgulandı. HELİKOPTERLE KURTARILDILAR

Selin vurduğu Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyüne yönlendirilen 1 helikopterle ise mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalara başlandı. Helikopterle selde mahsur kalan bazı kişiler bölgeden alınırken, çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.


Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (4)
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (4)
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (4)
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (4)
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (4)
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sinop'ta bir ev sele kapılarak yıkıldı, çevredeki vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi
Sinop'ta bir ev sele kapılarak yıkıldı, çevredeki vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi
Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti
Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti
Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Ayancık ilçesindeki fabrikada işçiler mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi
Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Ayancık ilçesindeki fabrikada işçiler mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Yusuf Güney Demet Akalın Gülben Ergen Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Lionel Messi Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 13:04:48. #1.15#

title