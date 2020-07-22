Sinop Valisi trafik kazası geçirdi Sinop Valisi trafik kazası geçirdi Tedavi altına alınan Vali Karaömeroğlu'nun sağlık durumu iyi olduğu bildirildi Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun da içinde bulunduğu otomobil, Çankırı-Ankara kara yolunda kontrolden çıkması sonucu şarampole devrilerek kaza yaptı.

Sinop Valisi trafik kazası geçirdi Tedavi altına alınan Vali Karaömeroğlu'nun sağlık durumu iyi olduğu bildirildi ÇANKIRI - Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun da içinde bulunduğu otomobil, Çankırı-Ankara kara yolunda kontrolden çıkması sonucu şarampole devrilerek kaza yaptı. Kaza, sabah saatlerinde Çankırı-Ankara kara yolunun Ballıca Mevkisinde meydana geldi. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun da içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Vali Karaömeroğlu ile şoförü ve koruması ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vali ve beraberindekilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: İHA