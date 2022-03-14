Sinop, Tokat ve Kastamonu'da 171 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 171 köy yolu ulaşıma kapandı.
TÜRKELİ, SİNOP (AA) - Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 171 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sinop'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle Ayancık ilçesinde 15, Türkeli'de ise 4 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Tokat'ta kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Almus'ta 3 ve Erbaa'da 9 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Kastamonu'da 12 ilçede 140 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022