Sinop'tan Kısa Kısa

Boyabat ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

İlçe Öğretmenevi Müdürlüğünce gerçekleştirilen ve kurumun bahçesinde açılan kermesten elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi öğrencilere aktarılacak.

Öğretmenevi Müdürü Duygu Yıldız AA muhabirine, kermesin üç gün açık kalacağını söyledi.

Kermeste aşçılık bölümü öğrencilerce hazırlanan ürünlerin satıldığını vurgulayan Yıldız, "Aşçılık kursu öğrencilerimiz misafirlerimiz için lavaş, etli, ıspanaklı, patatesli, yağlı ekmek ve döner hazırladı. Dördüncü gün ise ilçemizdeki ev hanımlarının katılacağı yöresel yemeklerimiz olan pilav, keşkek ve incir uyuşturması yapılacak, jürimizin değerlendirmesiyle ilk 3'e girenlere plaket sunumumuz olacak. Hem yemek yarışması için hem de öğrencilerimize destek amacıyla tüm halkımızı kermesimize davet ediyoruz." dedi.

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Boyabat ilçesinde tören gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Gül'ün Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Gül'ün, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.

Öğrenciler kan bağışı için destek istedi

Samsun 19 Mayıs Tıp Fakültesi öğrencileri, Sinop'ta vatandaşlara broşür dağıtarak kan bağışında bulunmalarını istedi.

Samsun 19 Mayıs Tıp Fakültesi Türk Tıp Öğrenciler Birliği Üyesi Volkan Can Şahin, Samsun Genç Kızılay üyesi 33 kişilik ekiple Sinop'a geldiklerini söyledi.

Vatandaşları kan ve ilik bağışı konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Sinop Kan Alma Birimi bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Biz de arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlardan kan bağışı konusunda destek almak amacıyla Samsun'dan Sinop'a geldik. Kan bağışını içeren broşürlerle birlikte kentin işlek yerlerinde arkadaşlarımız kan bağışı konusunda vatandaşlarımızı hem bilinçlendiriyor hem de Türk Kızılayı'na kan vermeleri konusunda destek istiyor."