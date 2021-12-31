Sinop'ta tünelde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Sinop'ta tünelde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Sinop'ta tünelde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta tünelde otomobilin devrilmesi sonucu aracın sürücüsü yaralandı.

SAMSUN (AA) - Sinop'ta tünelde otomobilin devrilmesi sonucu aracın sürücüsü yaralandı.

Samsun yönüne giden Kürşat Yılmaz idaresindeki 34 BHC 136 plakalı otomobil, Çiftlik Tüneli'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra tünelin duvarına çarparak durabilen araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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