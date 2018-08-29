Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sinop-Samsun karayolu üzerindeki sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kabal(60) yönetimindeki 57 KC 526 plakalı otomobil ile Şenol Yılmaz'ın (52) kullandığı 34 ZB 9542 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ile 57 KC 526 plakalı araçta bulunan Rahime Kabal(59) yaralandı. Yaralı, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SİNOP