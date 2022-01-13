SİNOP (İHA) - Sinop'ta tek katlı ahşap ev yangında kül oldu

SİNOP - Sinop'ta tek katlı bir ahşap ev, çıkan yangında tamamen kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 23: 00 sıralarında Sinop merkeze bağlı Aloğlu köyü İmam Mahallesi'nde Burhan Koca'ya ait tek katlı bir ahşap evde meydana geldi. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sinop ve Erfelek Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, YEDAŞ, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme aracı sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yükselen alevler, evi kullanılamaz hale getirdi. Yangını gören komşular, yardıma koştu.

Aloğlu Köyü sakinlerinden Naim Taşdibek, "Ev sahibinden aldığım bilgiye göre sobayı yakmış, ahıra hayvanlara bakmaya gitmiş. Tabii aradan 5-10 dakika geçtikten sonra annesi uyanıyor. O arada ev eski plastik kaplama tavanları. Saat 23.00 gibi meydana geldi. 10 gün önce düğün yaptılar, maddi durumları da zayıf. Aloğlu köyünün en eski evi diyebiliriz" dedi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.