Sinop'ta öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi

SİNOP (AA) - Türkiye genelinde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalıklarını geliştirmek amacıyla yola çıkan Mobil Trafik Eğitim Tırı, Sinop'a geldi.

İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı, pazar yerinde faaliyetine başladı.

İlkokul öğrencilerine yönelik program doğrultusunda, tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim veriliyor.

Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda da polis eşliğinde akülü araç kullandı.

İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, burada yaptığı açıklamada, tırda 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim verildiğini vurguladı.

Şahin, "Öncelikli olarak mobil tırın içinde sunumun ardından çizgi filmler izletiyoruz. Ayrıca yaya, sürücü, trafik işaretleri, trafik kurallarına uyma şeklinde bilgilendirip dikkatlerini çekiyoruz. Ardından tırın dışında bulunan trafik eğitim parkuru alanında ise akülü araçlarla çocuklarımıza trafik ışıkları, levhalar eşliğinde trafik kurallarını gösteriyoruz." dedi.

Eğitimleri, Vali Ömer Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran ve diğer ilgililer de takip etti.