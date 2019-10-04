Sinop'ta öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

04.10.2019 13:32

Sinop'ta Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti.

Cumhuriyet İlkokulu sınıf öğretmeni Halil İbrahim Çimen ve bir grup öğrenci, Sinop Belediyesinin tahsis ettiği araçla hayvan barınağını ziyaret ederek yanlarında getirdiği yem, süt ve mamalarla hayvanları besledi.

Çimen, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamayı amaçladıklarını belirterek, "Amacımız öğrencilere barınakta ve sokakta yaşayan hayvanların yaşam tarzını yakından göstermekti. Bu kapsamda öğrencilerimize hayvanları sevdirmek, onlara karşı sevgi aşılamak ve onlarla duygusal bağlarının geliştirilmesi amacıyla bir araya geldik." dedi.

Öğrenciler ise etkinlik sayesinde hayvanlarla keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA