Sinop'ta korona önlemleri: Banklar kaldırıldı
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Sinop'ta korona önlemleri: Banklar kaldırıldı

19.03.2021 12:44 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:55
Sinop'ta korona önlemleri: Banklar kaldırıldı

Türkiye'de vaka artışında 2. sırada olan ve çok yüksek risk grubunda yer alan Sinop'ta vaka artışının önüne geçebilmek için ilave tedbirler alınıyor.

Türkiye'de vaka artışında 2. sırada olan ve çok yüksek risk grubunda yer alan Sinop'ta vaka artışının önüne geçebilmek için ilave tedbirler alınıyor.

Sinop'un Durağan ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fiziksel mesafenin korunmasını engellediği gerekçesiyle banklar geçici olarak kaldırıldı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ilçede vaka artışı nedeniyle cadde, park ve sokaklardaki oturma bankları kaldırılmasına karar verdi.

Banklar belediye ekiplerince kaldırılarak götürüldü. - SİNOP

Sinop'ta korona önlemleri: Banklar kaldırıldı
Sinop'ta korona önlemleri: Banklar kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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