Sinop'ta kayıp dalgıcın cesedine ulaşıldı
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Sinop'ta kayıp dalgıcın cesedine ulaşıldı

Sinop'ta kayıp dalgıcın cesedine ulaşıldıSİNOP'ta, denizde kaybolan dalgıç Yalçın Çetin'in (53), cansız bedenine ulaşıldı.

03.07.2020 08:42 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:00

Sinop'ta kayıp dalgıcın cesedine ulaşıldı

SİNOP'ta, denizde kaybolan dalgıç Yalçın Çetin'in (53), cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Yalıköy'deki sahilden dün saat 19.00 sıralarında arkadaşı ile zıpkınla balık avlamak için denize giren Yalçın Çetin, bir süre sonra gözden kayboldu. Kıyıya çıkan arkadaşı, Çetin'e ulaşamadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri kıyıda ve denizde arama- kurtarma çalışması başlattı. 6 saat süren arama-kurtarma çalışmasının ardından Çetin'in cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Yalçın Çetin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Sinop'ta kayıp dalgıcın cesedine ulaşıldı

Kaynak: DHA

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