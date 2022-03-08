Sinop'ta Kadınlar Günü'ne karanfilli kutlama

SİNOP (İHA) - Sinop'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Vali Erol Karaömeroğlu, eşi Filiz Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan ile birlikte kentte kadınlara karanfil dağıttı.

Sinop'ta Sakarya Caddesi üzerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlik kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde stant ve pankart açtı. Stantları ziyaret eden Vali Erol Karaömeroğlu ile birlikte eşi Filiz Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan, sokaktan geçen kadınlara, çocuklara ve eşine çiçek götürmek isteyen erkeklere karanfil hediye etti.

Dünya Kadınlar Günü için farkındalık oluşturmak adına dağıtılan karanfillerle tüm kadınların gününü kutlayan Karaömeroğlu, 8 Mart mesajında "Bir toplumun kadına verdiği değer, karakterine ışık tutar. Bizim değerlerimizin temel direğini kadına saygı oluşturur. Tarih boyunca Türk kadını, hayatının her safhasında erkeklerin yanında her türlü sorumluluğu paylaşmış, özellikle Kurtuluş Savaşı'nda cephede canını ortaya koyarak cesaretliyle ve fedakarlığıyla dünya tarihine adını yazdırmıştır. Yüklendiği sorumluluklar açısından anne, eş ve iş kadını olarak ayakta kalan kadınlarımız, en büyük saygıyı ve övgüyü hak etmektedir. Ailenin ve toplumun temel taşı olan ve dünyayı sevgiyle dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum" dedi. - SİNOP