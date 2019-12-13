Sinop'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı
Sinop Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Sinop Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
24 ekip ve 138 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 74 kahvehane, 19 tekel büfesi, 5 alkollü iş yeri, 3 iddia ve ganyan bayisi, 31 internet kafe ve oyun salonu, 41 park, bahçe ve metruk bina denetlendi.
Çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi yakalanırken, 2 iş yeri sahibi ve bir kişiye idari işlem uygulandı.
186 servis aracının da denetlendiği uygulamada, 5 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 3 araç ise trafikten men edildi.