Sinop'ta, HAYDİ mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı

Sino'ta, İçişleri Bakanlığınca hayvan haklarının korunması amacıyla hayata geçirilen "Hayvan Durum İzleme" (HAYDİ) mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Barış Manço Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince vatandaşlara HAYDİ uygulamasının nasıl kullanılacağına yönelik bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Hasan Tahsin Çimen, gazetecilere, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinin müdürlükleri bünyesinde kurularak çalışmalara başladığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte sahipli ve sahipsiz tüm hayvanların haklarının korunması yönünde gayret içinde olacaklarını vurgulayan Çimen, "Vatandaşlarımız telefonlarına ücretsiz indirebilecekleri HAYDİ uygulaması ile hayvanlara ve doğaya karşı işlenen suçları bizlere ihbar edebilir. Bizler de alacağımız ihbarlar karşısında kolluk kuvveti olarak anında gereğini yapacağız. Şimdiden duyarlılık gösterecek tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlikte ayrıca sokak köpeklerine görevli personel tarafından mama verildi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu