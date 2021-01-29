Sinop'ta, HAYDİ mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sinop'ta, HAYDİ mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı

29.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:59
Sinop'ta, HAYDİ mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı

Sino'ta, İçişleri Bakanlığınca hayvan haklarının korunması amacıyla hayata geçirilen "Hayvan Durum İzleme" (HAYDİ) mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Sino'ta, İçişleri Bakanlığınca hayvan haklarının korunması amacıyla hayata geçirilen "Hayvan Durum İzleme" (HAYDİ) mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Barış Manço Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince vatandaşlara HAYDİ uygulamasının nasıl kullanılacağına yönelik bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Hasan Tahsin Çimen, gazetecilere, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinin müdürlükleri bünyesinde kurularak çalışmalara başladığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte sahipli ve sahipsiz tüm hayvanların haklarının korunması yönünde gayret içinde olacaklarını vurgulayan Çimen, "Vatandaşlarımız telefonlarına ücretsiz indirebilecekleri HAYDİ uygulaması ile hayvanlara ve doğaya karşı işlenen suçları bizlere ihbar edebilir. Bizler de alacağımız ihbarlar karşısında kolluk kuvveti olarak anında gereğini yapacağız. Şimdiden duyarlılık gösterecek tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlikte ayrıca sokak köpeklerine görevli personel tarafından mama verildi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Muharrem İnce Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Feyza Aktan Jason Statham
Spor Ali Koç Erol Bulut Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Aralık Turizm Sakarya Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'ta, HAYDİ mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 16:02:38. #1.16#
title